Informatique : Le numérique en période de confinement

L'ordinateur sert beaucoup plus en cette période, premièrement à travailler, mais aussi à communiquer, à imprimer des attestations et à se divertir. Nous vous donnons quelques conseils pour allier informatique et confinement avec notre expert France Bleu, Sébastien Hirigoyen.

On le sait, plus de 40% des français ont recours actuellement au télétravail. L'ordinateur, dans la famille tout le monde en à besoin à un moment dans la journée, pour travailler, mais aussi pour jouer, pour imprimer des attestations, ou encore pour communiquer avec ses proches. Votre ordinateur pendant cette période de confinement est mis à rude épreuve, essayez de le ménager en supprimant les différentes applications non utilisées ( et non vitales au bon fonctionnement de l'ordinateur). Attention surtout à l'utilisation de votre ordinateur, ne donnez pas vos mots de passe, ne cliquez pas sur les publicités présentes sur les sites internet et soyez prudent lors de la consultation de votre boite mail.

Se protéger et protéger son ordinateur pendant le confinement

Sébastien Hirigoyen notre expert informatique vous explique comment recevoir vos mails en toute circonstance Copier

Les mises à jour de nos ordinateurs, sont souvent reportées et finalement jamais faites, pourtant elles ont leur importance. Les mises à jour permettent notamment aux différents logiciels de fonctionner correctement, de profiter de nouvelles fonctionnalités, mais aussi de se protéger. Profiter de votre temps libre pour faire une analyse complète de votre ordinateur avec un antivirus et surtout n'hésitez pas à changer vos différents mots de passe (messagerie, ordinateur, réseaux sociaux...), même si vous ne travaillez pas actuellement, les pirates informatiques, eux ne prennent pas de vacances . Surtout ne cliquez jamais dans le lien présent dans un mail ( banque, CPAM, fournisseur internet, Impôts...)