L'ADIL 64 l'agence départementale de l'information sur le logement à l'heure de la COVID 19

Pouvez-vous déménager ? Oui, il est encore possible de déménager, signer votre bail, remettre les clés et faire l'état des lieux ! Et cela sera possible pendant toute la durée du confinement.

Pour vous aider, il est autorisé de demander de l'aide à des connaissances dans la limite de six personnes maximum. La case à cocher sur l'attestation dérogatoire est la 4éme.

Les visites des logements ne sous pas autorisées

Puis-je faire visiter ou visiter un logement que souhaite louer, vendre ou acheter ? Non, particuliers ou professionnels les visites des logements avant location ou vente par les particuliers ou professionnels ne pourront pas avoir lieu. Seules les visites virtuelles seront possibles. Nous vous invitons donc à découvrir les options de visite par vidéo en ligne, qui se multiplient actuellement.

L'ADIL 64 reste à votre écoute

Les ADIL exercent une mission de service public et se sont organisées afin de pouvoir répondre aux sollicitations par téléphone et courriel. La réception du public est, à ce jour, suspendue. Pour contacter l'ADIL 64 c'est ici.

