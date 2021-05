L'art oratoire : une boîte à outils pour mieux s'exprimer. Peut-on l'utiliser pour convaincre les autres ?

L'art oratoire repose sur quelques astuces simples qu'on peut tous mettre en pratique pour convaincre les autres. Quels sont les méthodes pour envoûter son public ou quels sont les pièges à éviter ? Et finalement, si on devenait tous éloquents ?

L'art oratoire est à la fois une technique et une pratique pour le linguiste Julien Barret, créateur du podcast Flow et auteur du livre L'atelier oratoire aux éditions First. Selon lui, "c'est une théorie, on apprend comment se forment les discours", une théorie qui nous rend plus éloquent quand on la met en pratique. L'art oratoire fonctionne comme une boîte à outils dans laquelle on pioche en fonction de nos besoins.

Au micro de Sidonie Bonnec sur France Bleu, il prend l'exemple du candidat François Hollande et son "Moi, président de la République…" dans un discours de mai 2012 devenu historique.

"Ce discours, comme beaucoup de discours en anaphore, est ultra efficace" explique Julien Barret car la répétition "se déroule à l'infini, on a l'impression que ça ne s'arrête jamais". D'ailleurs, le linguiste aime tout particulièrement cette figure de style :

L'anaphore est la figure de style le plus efficace à l'oral

L'anaphore est une figure de style composée autour d'une répétition. Elle peut être placée en début ou en fin de phrases. Cette répétition permet d'appuyer durablement une idée dans une prise de parole. "C'est à la fois un moyen mnémotechnique qui va rythmer le propos, entraîner le public et produire un effet presque hypnotique" insiste Julien Barret.

Le jargon est le faux ami de l'art oratoire

De la même façon, maîtriser l'art oratoire permet de se débarrasser de certaines facilités de langage. "Quand il y a beaucoup de jargon managérial ou administratif, cela semble faux ou artificiel" remarque Julien Barret.

En abusant de sigles, d'acronymes ou de jargons, on cherche simplement à perdre son auditeur ou à lui en mettre plein la vue.

C'est d'ailleurs un travers qui amuse notre linguiste : "C'est une dimension qui avait été soulignée par Molière : des médecins qui parlent en latin pour faire croire qu'ils détiennent un savoir que personne ne connaît". Il s'agit donc d'une dérive qui empoisonne l'art oratoire depuis très longtemps.

L'art oratoire, pas simple à maîtriser quel que soit notre âge © Getty - Will & Deni McIntyre

L'art oratoire, une boîte à outils qui s'adapte au contexte

Parmi les conseils distillés par Julien Barret dans Minute Papillon !, celui-ci est plus surprenant :

Préparer votre intervention puis jetez vos papiers

Pour éviter qu'un discours ne sonne faux, il faut s'adresser directement aux gens qui nous écoutent. D'ailleurs, selon lui, "c'est bien de parler de boîte à outils" quand on parle d'art oratoire car il s'agit d'une technique qu'on doit adapter à sa pratique. On ne s'adresse pas de la même façon à tous les publics.

Maîtriser l'art oratoire, c'est donc tout simplement aller chercher le bon outil, la bonne méthode, au bon moment.

