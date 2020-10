L'association Partagence a besoin de bénévoles suite au passage de la tempête Alex

L'association Partagence a besoin de vous. Elle recherche un local et des bénévoles pour intervenir dans les Alpes Maritimes et distribuer notamment du mobilier aux sinistrés de la tempête Alex.

L'association Partagence qui œuvre dans le monde entier a aujourd'hui besoin d'un local et de bénévoles afin d'intervenir dans les Alpes-Maritimes. C'est avec le soutien des autorités locales et le coup de main de bénévoles du département que l'association pourra faire distribuer dans les prochaines semaines près de 200 matelas et sommiers neufs ainsi que du mobilier neuf, (15 palettes pour le moment) après les avoir fait acheminés sur zone.

Aux côtés d'entreprises et des pouvoirs publics, Partagence agit au bénéfice du bien public avec l'objectif de proposer une aide aux victimes de la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes afin qu'elles retrouvent un cadre de vie « normal ».

aide à la réhabilitation intérieure de l’habitat sinistré par des distributions d’équipements neufs collectés auprès des industriels et des distributeurs (déstockage d'intérêt général et dons en nature défiscalisés) ;

assistance par le conseil et le soutien psychologique par des professionnels ;

développement de Réserves régionales de post urgence (RPU) pour le pré-positionnement de matériels et équipements nécessaires aux missions d'assistance.

Pour l'heure, Partagence a besoin de bénévoles afin d'assurer la logistique dès que celle ci aura l'aval des autorités locales, adresser votre aide à : operations@partagence.org, vous pouvez également contacter l'association au 08 06 14 20 42

Notez que Claude Fregeac, délégué général de l'association sera l'invité de Jeanelle Bernart le mercredi 7 octobre à 9h20.