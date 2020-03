L'autopartage permet de faire des économies de budget, et de faire un geste pour la planète.

L’autopartage : une autre manière de rouler

Vous n’utilisez pas la voiture tous les jours ? Alors l’autopartage est fait pour vous ! Ce système de partage de véhicules entre plusieurs utilisateurs permet en effet de faire des économies de budget, et de faire un geste pour la planète. Il existe en France une dizaine d’organismes proposant l’autopartage, avec deux systèmes : des véhicules appartenant à la société, mis à disposition des utilisateurs ; ou des véhicules privés que leurs propriétaires mettent à disposition. Dans les deux cas, le fonctionnement est très encadré et sécurisant pour les conducteurs comme pour les loueurs. Inscription avec présentation de divers justificatifs, assurance, frais d’essence, état des lieux d’entrée/sortie… De la souscription au retour du véhicule, toutes les étapes sont clairement balisées et régulées.

En Touraine, la coopérative Citiz sort son épingle du jeu avec 14 véhicules répartis dans 7 stations à Tours, et dans la métropole ou hors agglomération, on trouve d’autres sociétés comme Getaround.com, qui propose à des particuliers de louer leur véhicule. Quelle que soit votre préférence, prenez le temps de faire vos calculs avant de vous lancer grâce aux simulateurs en ligne, et… 1, 2, 3, roulez !