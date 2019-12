L’économie sociale et solidaire est partout en Indre et Loire

Tours, Indre-et-Loire, France

Secteur parfois mal connu du grand public, l’Economie Sociale et Solidaire est pourtant présente autour de nous au quotidien.

Pour s’en rendre compte, il suffit de revenir à la définition de celle qu’on appelle « ESS » : des organisations qui n’ont pas pour but de faire du profit mais qui mettent l’accent sur leur utilité sociale, dans des secteurs d’activités liés à l’environnement ou à la société au sens large, avec une gouvernance participative. Mutuelles, associations, coopératives et fondations en font ainsi partie !

Depuis l’association culturelle de votre quartier jusqu’à votre mutuelle santé, l’ESS fait donc partie de nos vies, et elle a vocation à s’y développer encore plus : à l’heure actuelle c’est un peu plus de 10% des entreprises en région Centre, mais les valeurs portées par le secteur séduisent de plus en plus de salariés et de porteurs de projets. Et 15000 emplois devraient se libérer dans les années à venir avec les départs en retraite !

Pour vous renseigner sur l’ESS : CRESS Centre (Chambre Régionale de l’ESS) et CRESOL