L'ego, premier ennemi de nos histoires d'amour

Si nos relations se mettent à vaciller, c'est bien souvent à cause de l'ego qui peut venir contrarier le quotidien de manière intéressée et calculatrice. Amour et ego ne feraient pas bon ménage.

Les histoires d'amour finissent (souvent) mal, à cause de l'ego. Expert en développement personnel et auteur de L’ego, ami ou ennemi ?, Patrice Ras nous explique les méfaits de l'ego sur les relations dans "C'est déjà demain". Explications sur cet "amour de la haine".

"Pas besoin d'ego pour aimer ?", s'interroge Églantine Éméyé. L'ego serait même "le contraire de l'amour". Il ne ressemble en rien à l'amour, cette "énergie qui nous pousse à aller vers les autres, à donner, à aimer, à comprendre, à partager, à s'associer, à s'unir, à s'unifier, à harmoniser."

A contrario, l'ego est "la force de la partie en nous qui calcule, qui est intéressée, qui ramène, qui juge, qui compare, qui donne des bons points". Selon Patrice Ras, tous les maîtres spirituels sont d'accord pour dire que l'ego est en complète opposition avec l'amour.

Quand les gens se déchirent, on constate que l'amour initial s'est bizarrement transformé en ego.

Il suffit de regarder les cas de divorces : "C'est étonnant de voir des gens qui se sont adorés du jour au lendemain, se traiter comme les pires ennemis du monde."

Les ruptures entraînent généralement un recours à l'ego qui fait se concentrer les individus sur leurs intérêts individuels et leur petit monde. On n'hésiterait pas à recourir au jugement et à la condamnation de l'autre.

Une incapacité à gérer nos souffrances et nos émotions

Lorsque nous sommes en conflit, la communication laisse bien souvent surgir l'ego : "La plupart des gens qui sont dans l'ego parlent sur l'autre et non pas d'eux-mêmes."

Tu m'énerves, tu n'as rien fait, tu ne comprends rien...

Au lieu d'assumer nos émotions, en formulant notre déception ou notre frustration, c'est souvent sur l'autre que l'on projette notre malheur.

Un ego qui agit aussi ailleurs

Si la présence de l'ego est facile à comprendre dans les histoires d'amour, elle est moins perceptible ailleurs. Au travail, entre amis, dans l'art, dans l'histoire, en politique : on la trouve partout.

L'ego va essayer d'imprimer sa marque et encore une fois d'étiqueter les choses en disant "c'est moi" !

Passionné d'histoire, l'expert nous cite la défaite de Napoléon qui aurait "perdu parce qu'il avait les yeux plus gros que le ventre et s'est attaqué à l'ogre russe", ou encore Adolf Hitler "qui se croyait invincible".

