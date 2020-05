Pour en savoir plus :

Site de la Fédération Française de Cardiologie

Consultez régulièrement pour diagnostiquer l'hypertension. Un hypertendu qui s’ignore est un hypertendu qui ne se soigne pas, alors que les traitements existent. Il est donc indispensable de penser à mesurer au moins une fois par an votre pression artérielle, chez votre médecin traitant, votre cardiologue, à la médecine du travail, ou, à défaut, chez vous, avec un tensiomètre électronique (disponible en pharmacies).

Peu de symptômes. L’hypertension artérielle ne se caractérise pas par des troubles particuliers. On peut néanmoins citer quelques motifs d’alertes, comme les maux de tête, des difficultés de concentration, des vertiges, des douleurs dans la poitrine, un essoufflement, des troubles visuels ou des bourdonnements d’oreille.

Quand parle-t-on d'hypertension ? La valeur limite au-delà de laquelle on parle d’hypertension artérielle est de 140/90* lorsque la mesure est faite au cabinet médical et 135/85* lors d’une automesure. Plus la tension est élevée, plus le risque de maladie cardio-vasculaire est important. * mm de mercure. C’est l’unité de mesure de la pression artérielleDécouvrez notre infographie sur l'hypertension artérielle

L'HYPERTENSION ARTÉRIELLE - LE TUEUR SILENCIEUX

Respectez le traitement de votre hypertension Si vous prenez déjà un traitement, suivez-le attentivement : l’observance est essentielle dans le contrôle de votre hypertension et le succès du traitement. Efforcez-vous de prendre vos médicaments chaque jour à la même heure.

Adoptez ou retrouvez un mode de vie sain.

La prévention est également très efficace. Elle repose sur un mode de vie sain, qui se révèle indispensable même si vous suivez un traitement :

éviter une alimentation trop riche en graisses et/ou en sel

modérer la consommation d’alcool

ne pas fumer

éviter le stress

limiter les excès de poids

pratiquer une activité physique régulière