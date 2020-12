La CARSAT et le CICAS vous conseillent pour votre retaite

Christelle Husté du CICAS et Cyril Lhomme de la CARSAT reviennent sur l'importance de faire nos démarches administratives auprès de leurs organismes. Les rendez-vous sont possibles par téléphone, en présentiel avec le CICAS et même au plus prés de chez vous avec la CARSAT.

Une petite piqure de rappel quant aux révisions possibles des pensions de reversions quand l'autre conjoint fait une demande de retraite. Il faut faire la différence avec les biens communs et les biens %.personnels du futur retraité qui seuls sont comptés en général une minoration de 3%. Les pensions de reversions sont accordées sont conditions de ressources. Le plafond de ressources est de 21112 € par an. Les personnes veuves vivant seules et dont les ressources sont inférieures à ce montant ont droit à une retraite de réversion.

Malgré la pandémie il est indispensable de continuer à faire ses démarches en temps et en heure.

IL ne faut pas reporter vos démarches auprès de la CARSAT ou du CICAS pour préparer votre départ à la retraite ou pour tout autre question. Les rendez-vous sont possibles par téléphone, en présentiel avec le CICAS et même au plus prés de chez vous avec la CARSAT dans ton le Béarn. Pour cela vous pouvez contacter la CARSAT au 3960. Le CICAS à Pau reste ouvert également, il ne faut pas hésiter à venir rencontrer un conseiller pour constituer son dossier de retraite. Pour celui qui préfère rester chez lui, le CICAS propose un rdv téléphonique où on vous explique pas à pas comment compléter votre dossier. Et pour celui qui est à l'aise avec le digital, il est possible de déposer votre dossier en ligne. Bref le CICAS est là et vous accompagne à toutes les étapes. Le CICAS :0820200189. Pour écouter l'émission c'est ici.