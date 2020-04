La carte France Bleu Orléans des circuits courts

Le média du circuit court c’est France Bleu !

France Bleu Orléans soutient les producteurs et artisans locaux. La période actuelle nous fait encore davantage prendre conscience de l’importance vitale de ce circuit court, qui est celui de la vie au quotidien, en même temps que la réalité de nombre de fonctionnement solidaires aujourd’hui.

Vous pouvez les retrouver sur l’ensemble de nos émissions dans nos rendez-vous habituels, journaux, émission cuisine, coup de cœur.

Et aussi avec ce rendez-vous spécifique « Circuit court » à 7h55 du lundi au vendredi en direct sur France Bleu Orléans.

La carte détaillée proposée est pour chacun d’entre nous la possibilité de trouver ce que l’on cherche à PROXIMITE de notre lieu de vie.

Nous sommes solidaires et nous soutenons ces réseaux de proximité.

Il s’agit de production locale, de services de proximité marchands ou non marchands, de consommation locale, de distribution locale.

On parle de circuit court, lorsqu’on limite les intermédiaires entre l’agriculteur, le producteur, le restaurateur, l’artisan, les solutions de services et le citoyen local.