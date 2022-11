La châtaigneraie au fil des saisons

Pour avoir une belle production à l'automne, c'est tout au long de l'année qu'Arnaud Misset, castanéiculteur (producteur de châtaignes) à Saint-Andéol-de-Vals en Ardèche prend soin de sa châtaigneraie.

ⓘ Publicité

Il faut savoir que les châtaignes se concentrent en périphérie de la canopée. Il y a très peu de châtaignes à l'intérieur de l'arbre. D'où la nécessité d'effectuer en hiver un élagage et une taille tenant compte de cette particularité. Viendra ensuite, juste avant le "débourrage" (période de montée de sève) la sélection d'éventuels greffons pour renouveler certains arbres. Après ce greffage, il faudra ensuite être patient : 5 ou 6 ans sont nécessaires avant l'apparition des premiers fruits. Un châtaignier est en pleine production entre 15 ans et 80 ans.

Le trempage long : pour conserver ses châtaignes plusieurs mois

Il faut laisser les châtaignes entre 9 et 12 jours dans l'eau. Le processus va faire en sorte que des tannins vont rentrer dans la châtaigne, et cela va bloquer moisissures et pourritures. Une fois essuyée, la châtaigne devra être traitée comme un fruit vivant et surtout pas comme un fruit sec.

La châtaigne est un fruit vivant que l'on peut traiter comme la pomme

Si les châtaignes sont conservées dans un endroit ni trop sec, ni trop humide, à une température basse, elles pourront être gardées plusieurs semaines, voire plusieurs mois.

loading