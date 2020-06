La Nièvre est surprenante!

Une heure de balade dans la Nièvre pour découvrir le professionnel, économique, artistique, culturel, par le biais de nos invités!

Nous avons discuté musique avec Marie Duisit! Elle nous a présenté la programmation de l'Opéra Voyageur.

Elle nous a présenté Jean-Luc Pillard de l'Atelier 58, un photographe/vidéaste amoureux du Morvan.

Parce qu'ils ont travaillé ensemble sur de nombreux projets, Jean-Luc a tenu à nous présenter Patrick Marmion, directeur de la Mission numérique du pays Nivernais Morvan et passionné de jardin!

Enfin Patrick nous a présenté Gérard Mazière, un éclusier généreux qui accueille les randonneurs et les cyclistes avec des crêpes et des boissons fraîches. Un monsieur qui partage sa vie entre son écluse et ses voyages au bout du monde. Malheureusement la qualité de son de l'interview qui a été diffusée en direct n'était pas assez qualitative pour vous la proposer en podcast. Mais nous vous invitons à découvrir Gérard à l'occasion d'une balade le long du canal du Nivernais à l'Ecluse N°6 - la planche de Belin à La Collancelle. Une écluse toute rose!