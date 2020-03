La radio connectée avec France Bleu et tout Radio France !

Je vous propose de tester aujourd'hui la radio connecté ! Parce qu'il n'y a plus seulement le petit poste à piles pour nous écouter, celui qui en cas de problème météo reste très utile. Mais là vous êtes confiné à la maison et vous avez internet !

On peut écouter la radio sur une enceinte connectée, celle avec laquelle vous savourez vos chansons en streaming ... vous téléchargez votre appli, celle de France Bleu ou alors l'appli Maison celle de Radio France sur laquelle il y a aussi France Bleu Roussillon, vous laissez le WIFI activé et vous envoyez ça en Bluetooth sur votre enceinte connectée. Le son est généralement assez incroyable, c'est dingue comme de si petits hauts parleurs peuvent donner une telle qualité !

J'ai un bon plan pour éviter de vider la batterie de votre portable ... c'est de ne pas l'utiliser pour diffuser la radio sur votre enceinte connectée !

On fait comment alors ? On cherche dans la commode le vieux portable dont on ne se sert plus, même s'il n'a pas de carte SIM, j'ai testé, vous pouvez le connecter au WIFI et comme ça vous avez un téléphone rien que pour écouter la radio. Ainsi en même temps vous serez sur votre vrai smartphone, celui avec le forfait, sur le Facebook ou le Twitter de France Bleu Roussillon.

Vous vous souvenez ou pas ? Je vous ai parlé de l'appli Radio France ? Oui, mais pourquoi alors qu'il y a l’application France Bleu. Parce que vous avez accès directement aux podcasts, ceux de France Bleu Roussillon, la rubrique solidaire "juste quelqu'un de bien" par exemple. France Bleu fait partie de Radio France et en ces temps de confinement Radio France met à disposition pour vous les parents et pour nos enfants des podcasts éducatifs! C'est le programme « Nation Apprenante » reconnu contenu pédagogique par l'Education Nationale. Science, Histoire, Philosophie, Poésie.

Et alors j'adore, sur l'appli Radio France dans " le coin des enfants" en podcast, l'acteur Omar Sy (Intouchables) qui raconte "le prince oublié et la sorcière malfaisante". C'est juste excellent. C'est ça la magie du podcast, ça nous rend notre enfance ! Et ça se transmet !!