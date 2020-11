Lancement de la 36éme campagne des Restos du cœur avec France Bleu Béarn Bigorre et le réseau France Bleu

C'est en septembre 1985 que Coluche a lancé son appel pour venir en aide aux plus démunis, aujourd'hui avec France Bleu Béarn Bigorre et les 44 locales du réseau France Bleu c'est le lancement de la 36éme campagne d'hiver avec la COVID 19 les besoins sont en augmentation.

Depuis 4 ans dans les Pyrénées-Atlantiques c'est Jackie Neel qui est la présidente des restos du cœur et de leurs 12 points de distributions. Les Restos du cœur 64 c'est 520 bénévoles et 200 000 euros de budget. Didier Michel le co-président gère les bénévoles, il a d'ailleurs besoin de chauffeurs bénévoles pour acheminer les colis vers les autres points restos du cœur du département. Pour devenir bénévole vous pouvez postuler par mail ad64@restosducoeur.org.

Il faut oser pousser la porte des Restos du Cœur !

" Il faut oser pousser la porte des Restos du Cœur " Jackie Neel la présidente ne refusera personne, les temps sont très difficile avec le confinement il faut aider les gens quelque soit leur situation. Les Restos du Cœur ce n'est pas qu'une aide alimentaire c'est un état d'esprit, de la bienveillance et des actions dans tous les domaines pour remettre le pied à l'étrier de ceux qui en ont besoin. Le centre d'activités des Restos du Cœur à Pau c'est rue Bourbaki au numéro 10. Les autres centres d'activités en Béarn, Oloron-Ste-Marie, Orthez, Salies-de-Béarn, Mourenx et Garlin. Pour écouter l'émission c'est ici "On compte sur vous !"