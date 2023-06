Lancement du Besançon Pass Commerces avec France Bleu Besançon

L'application Besançon&Co- Pass Commerces, votre carte cadeau locale dématérialisée

Fini les coupons papiers Bezac Kdo que l'on a jamais sur soi lorsqu'on fait son shopping !

Depuis le 24 mai 2023, vous pouvez télécharger l'application Besançon&Co -Pass Commerces sur Android et Ios. Vos coupons et bien plus encore, directement sur votre téléphone.

Il n'y a que des avantages !

- Trouver un commerce par thématique et par zones commerciales.

- Commander des Bezac Kdo.

- Dépenser votre cagnotte Bezac Kdo en présentant le Besançon Pass Commerces lors de votre passage en caisse.

- Cumuler des avantages grâce au programme fidélité

- Gérer votre espace personnel avec notamment la possibilité de consulter et de désactiver votre carte en cas de perte ou vol.

- Suivre les actualités shopping des partenaires.

C'est au total 200 partenaires commerçants chez qui vous pouvez payer vos achats avec le Besançon Pass Commerces.

Et en bonus, 10€ offerts aux 1000 premiers téléchargements !

