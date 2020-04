Le 115 en Dordogne change la vie des personnes sans-abri en Dordogne

Dans cette période de crise sanitaire, il faut protéger les plus fragiles et les personnes sans domicile fixe. Plus que jamais nous devons si nous le pouvons donner de notre temps et plonger dans le bénévolat surtout dans le cadre de l’aide aux sans-abris, dans notre département les associations ont été très réactives sous la coordination de l’état, ces dernières ont permis de consolider les dispositifs d’accueils.

Dans notre département nous avons 124 places d’hébergement d’urgence (géré par l’intermédiaire du 115) avec une extension des horaires d’ouverture permettant ainsi aux personnes hébergées de se maintenir plus longtemps à l'abri. Rien n’est acquit et des personnes dans un dénuement total ne sont pas forcément au courant qu’un numéro de téléphone est à leur disposition c’est le 115, un numéro gratuit tous les jours de l’année 24h/24. Vous pouvez téléphoner si vous êtes une personne, un ménage ou une famille rencontrant des difficultés sociales telles que l’absence ou la perte de logement, des violences conjugales... Votre correspondant évalue avec vous la situation, vous informe et, au besoin, vous oriente sur les dispositifs et services d’urgence sociale. Le 115 le numéro de téléphone et pour ceux qui peuvent avoir accès au net vous avez la plateforme covid19.reserve-civique.gouv.fr