Le Batch Cooking, cuisiner pour toute la semaine en deux heures chrono

Le Batch Cooking, un terme un peu barbare pour désigner une pratique pleine de bon sens qui vise à nous aider à mieux nous organiser pour préparer les repas. Margaux Letort diététicienne et blogueuse culinaire.

Le Batch Cooking c'est quoi ? Copier

Si le Batch Cooking s’adapte à tous les régimes alimentaires, il est bien sûr préférable de manger la viande et le poisson en début de semaine. Voici quelques indications pour les temps de conservation : deux jours pour les viandes marinées ou cuites, trois à quatre pour les céréales et légumes cuits, les veloutés et gratins sans viande ou encore une semaine pour la salade et les herbes aromatiques lavées... Mais qu’en est-il des bienfaits des légumes si on les prépare à l’avance ? Pour garder un maximum de vitamines, mieux vaut s’occuper des légumes crus en dernière minute. Pour Margaux Letort, la plus grande qualité du Batch Cooking est de proposer une cuisine saine et équilibrée

Une cuisine saine et équilibrée Copier

De multiples avantages pour le Batch Cooking. Gain de temps et d’argent, une nourriture plus saine, des plats équilibrés… Plus d’infos et des idées concrètes de recettes sur le site de Margaux Letort : www.recettes100faim.fr

