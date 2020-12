Le contrôle technique de nos véhicules : Le vôtre va-t-il passer sans contre-visite ?

Les centres de contrôle technique sont ouverts malgré le deuxième confinement. Charles Alburque vous reçoit à Pontacq et vous donne des conseils pour passer haut la main ce contrôle technique de votre véhicule pour votre sécurité et celle des autres automobilistes.

Notre expert Charles Albuquerque dirige un centre de contrôle technique ses conseils sont précieux et surtout très malins. Petite piqûre de rappel : le contrôle technique est obligatoire pour les véhicules de plus de 4 ans. Après cet anniversaire, il doit être effectué tous les 2 ans. Lors de la vente d'un véhicule, le vendeur doit présenter à l'acheteur la preuve (procès-verbal) d'un contrôle technique valide et effectué moins de 6 mois avant la vente du véhicule. Pas moins de 123 points de sécurité seront contrôlés sur votre véhicule.

La règlementation se durcit encore surtout pour les véhicules diesel

Attention malgré le deuxième confinement aucun délai n'est accordé. Si votre contrôle technique arrive à échéance dans les semaines à venir, vous avez pour obligation de le faire au risque de vous prendre une amende. Pour vous y rendre, malgré le confinement, il faut vous munir de l'attestation de déplacement dérogatoire. Avant de passer votre contrôle technique Charles Albuquerque nous conseille pour les véhicules diesel de décrasser le moteur avec des produits spéciaux. Beaucoup d'autres points de sécurité sont importants comme un rétroviseur cassé ou une jante abimée… Pour écouter c'est ici !