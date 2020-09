Le Forum des Associations de France Bleu Auxerre : Le récap !

Color's Latino à Auxerre : Danses latines (Salsa, Bachata...) pour tous niveaux : En savoir plus

Rando Pleine Nature à Sens : Plusieurs types de randonnées (Balad'Santé, Rando douce, Mini rando...) dans le Sénonais : En savoir plus

Larbi Academy à Auxerre : Nouvel espace sportif à Auxerre, avec plusieurs disciplines de combats proposées, notamment des cours de Self-défense pour les femmes : En savoir plus

La Croix Rouge est présente dans l'Yonne, et recherche des bénévoles : En savoir plus

Chevannes VTT : sorties VTT loisirs le dimanche matin : En savoir plus

Yonne 100% : Propose des formations pour les jeunes destinés à devenir entrepreneurs autonomes, ainsi que des formations en numérique : En savoir plus

USV Handball Yonne Nord : Equipes de handball féminines à Villeneuve-sur-Yonne ainsi que des équipes mixtes pour les enfants jusqu'à 11 ans : En savoir plus

L.A.A.P.S.S à Escamps : (Lieu d'accueil et d'accompagnement à la parentalité, la scolarité et la solidarité) lieu associatif de rencontres inter-générationnelles, avec de multiples activités proposées toute l'année : En savoir plus

Les Créacteurs en Puisaye : Epicerie artistique avec des expositions proposées. Le but est de promouvoir l'art et l'artisanat à Saint-Sauveur-en-Puisaye : En savoir plus

Randoxygène 89 : association d'organisation de randonnées dans le nord de l'Yonne : En savoir plus

Evasion VTT Auxerre : Sorties VTT Loisirs pour les jeunes dans le secteur de Chitry le samedi : En savoir plus

Scoots et guides de France : l'association dispose d'une antenne à Auxerre : En savoir plus

Envol Tennis de Table Vincelles / Coulanges-la-Vineuse : tennis de table loisirs ou compétition, pour les jeunes ou les adultes : En savoir plus

Le comité des fêtes de Pontigny : Valoriser et faire vivre le village de Pontigny. A la recherche de bénévoles de tous âges, tous profils : En savoir plus

Icona Latina : Salsa, Bachata, Kizomba... danses latines à Auxerre : En savoir plus

Jumping Club d'Auxerre : Centre équestre urbain à Auxerre proposant de nombreuses activités : En savoir plus

Saint-Martin Archers Club 89 : Association de tir à l'arc à Saint-Martin-du-Tertre : En savoir plus

Ladie's Circle Auxerre : Association qui défend les causes justes, à travers l'organisation de diverses actions au profit d'associations : En savoir plus

Lindy Company : Association de Lindy Hop (danse américaine) au Juke Box de Monéteau : En savoir plus