Le groupe Facebook "Nantes entraide" passe en mode été

C'est plus exactement le 19 mars dernier, soit 3 jours après le début du confinement, que le groupe Facebook "Nantes entraide" a vu le jour. Une création motivée par l'envie des Nantais de partager leurs services et idées d'activités durant cette période si particulière.

Le groupe Facebook "Nantes entraide" compte plus de 5.700 membres et fort de ce succès, la ville de Nantes ne compte pas le fermer de si peu et compte bien le laisser à disposition pour permettre à ses habitants de continuer à s'échanger services et bons plans durant tout cet été 2020. "Nantes entraide" devient pour l'occasion "Nantes entraide.... l'été".

Ce groupe Facebook n'est pas la seule initiative qui a vu le jour sur le réseau social. D'autres groupes et pages vous proposent également des publications similaires. C'est le cas par exemple de "Solidarité Nantes", "Coronavirus Entraide 49" ou bien encore "Solidarité Corona 85".

