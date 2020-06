Le lin est la star de l’été, et il a tout pour plaire. Sandie Gaud

Le lin est la star de l’été, et il a tout pour plaire

Le lin promet un confort idéal même par 40°. Avec sa fibre naturelle, il régule automatiquement la chaleur. Ce qui permet d’éviter la transpiration, même en chemise à manches longues ! De plus, il capte et atténue les odeurs. Oui, ça ne fait pas hyper glamour dit comme ça, mais cela peut s’avérer très utile. En effet, nous ne sommes pas à l’abris de quelques odeurs de transpiration même avec un bon déodorant. Enfin, le lin est élégant ! C’est une matière noble qui apporte facilement une touche chic à votre tenue, qu’elle soit décontractée, bohème ou habillée. L’avantage du lin c’est qu’il passe de l’informel au chic estival en un éclair. Mais attention quand même, nous vous conseillons de vous tourner vers des pièces pure lin même si des modèles coton et lin mélangé existent. Le 100% lin se froissera moins facilement, sera plus agréable à porter, et en plus se recycle beaucoup mieux.

Pour cette raison, nous avons fait quelques recherches sur le lin made in France. Et force est de constater que, pour le moment, la tendance du lin fabriqué en France n’est pas encore… tendance ! Mais, comme nous sommes toujours à la recherche de nouveautés et de nouvelle marque, nous vous avons quand même déniché une pépite made in France. Une marque nommée Gratitude, créée par Pierre et Jean. C’est à, à peine deux heures de chez nous, sur l’île de Béhuard, que ces deux frères ont eu l’idée de fonder Gratitude. Une marque qui a vu le jour suite à un constat : l’industrie du textile est la deuxième polluante au monde. Ils ont donc décidé d’agir ! Gratitude propose donc des chemises unisexes en lin blanc ou beige que vous pouvez retrouver sur leur site internet ou bien sur leurs réseaux sociaux. Des chemises 100% made in France pour favoriser la production locale et le réel savoir-faire des artisans français. Et surtout, 100% en lin. Parce que le lin, en plus d’être une matière noble très peu utilisée, est incroyable écologiquement parlant. Mais n’oublions pas qu’en plus d’être au top niveau écologie, le lin est très tendance cet été. Pour cela, nous allons vous donner quelques trucs et astuces pour le porter à votre avantage. Et surtout quelles pièces choisir pour être au top sous le soleil de 2020 !

Que porter, quand, pourquoi et comment ?

Du côté des femme: On optera pour l’indémodable chemise, le short taille haute, les tops à fines bretelles ou encore, les robes. Et le tout, en fluidité et légèreté évidemment. La chemise: La première pièce qui nous vient en tête lorsque l’on parle de l’un, c’est évidemment la chemise. Incontournable et indémodable, elle se porte facilement et de façons différentes. En version ethnique avec des pompons, des manches bouffantes (très en vogue cette année) et des broderies. Ou plus sobre, avec une coupe droite mais oversize, noué sur le devant et légèrement déboutonnée au décolleté. Parfait avec un jean boyfriend bleu clair et une paire de sandale blanche pour cet été. Le short: C’est le moment de libérer vos jambes et de leur faire profiter du soleil. Et pour se faire, quoi de mieux qu’un short en lin ? Optez pour un modèle taille haute, ceinturé mais fluide au niveau des hanches. Niveau longueur nous vous conseillons une coupe mi-cuisse qui permet de mettre en valeur toutes les morphologies. Portez-le avec une paire de basket et une besace ronde, en blanc ou en crème, chic et tendance assurée. Le top: Le lin se décline également en version top, dans un esprit très estival. Nous vous conseillons un modèle légèrement décolleté à fine bretelle. Côté couleur, vous pouvez oser ce que vous souhaitez : blanc, beige, kaki, rouge, rosé… quoi qu’il arrive il sera parfait avec une paire de sandales, un chapeau en paille et un short en jean au bord de la piscine. La robe: On imagine bien souvent le lin sur les blouses, chemise ou pantalon, mais cette année encore le li s’invite sur les robes. Craquez pour des modèles plutôt blancs, fluides et léger, à la longueur midi tendance de l’été également, porté avec une paire de baskets ou des espadrilles évidemment.

Du côté des hommes: Nous vous conseillons fortement et bien évidemment la classique mais parfaite chemise blanche en lin, mais également le pantalon, le bermuda, et même le t-shirt. De quoi respirer en toute légèreté cet été. La chemise blanche: Légère et adaptée aux températures estivales, la chemise en lin sera un vrai atout. Tant pour son confort que pour le chic qui l’accompagne. Vous pouvez la porter à même la peau, ou jouer sur les superpositions par-dessus un t-shirt. Avec un bermuda, des sandales en cuir ou des chaussures bateau, elle sera parfaite pour l’été. Et pour un côté plus formel, portez là avec un pantalon en lin ou en coton et une paire de mocassins en cuir souple. Le pantalon: Blanc, beige, ou kaki… le pantalon en lin sera parfait à porter un soir d’été pour une balade à la fraîche. Il est léger et fluide, mais je vous conseille tout de même une coupe assez large parce que le lin pur peut avoir un côté rêche pas toujours agréable à même la peau. Avec une chemise ou un t-shirt et des baskets, ce look sera parfait ! Le bermuda: Juste au-dessus du genou ! Pas au-dessus, pas en dessous. Tout comme le pantalon il sera léger et agréable à porter sous de fortes et températures. Préférez-le coloré pour éviter la transparence, et associez-le avec un t-shirt uni mais coloré. Une paire de chaussures bateau dans les pieds, et le tour est joué. Le t-shirt: Le t-shirt en lin blanc, avec un joli col mao et de jolis et discrets boutons en bois, fait son apparition cette année. Très léger et surtout facile à porter, vous pourrez l’associer aussi bien avec un bermuda en coton qu’avec un jean brut, et une paire de baskets pour un côté chic mais décontracté.

Et voilà, vous connaissez tous les secrets pour porter le lin cet été. Vous savez maintenant à quel point il est agréable à porter, mais surtout très tendance cette année. Nous vous laissons découvrir les jolies chemises en lin made in France Gratitude, mais nous vous laissons surtout découvrir et choisir la pièce en lin qui vous correspond le plus pour profiter des beaux jours.