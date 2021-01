Le nouveau plan épargne retraite P.E.R

Et si nous placions de l'argent pour notre retraite ? Notre expert Pierre-Alexandre Morisot assureur et co-président du syndicat des agents généraux d'assurances nous explique l'intérêt de ce nouveau P.E.R comprenez plan épargne retraite.

Tout le monde peut souscrire un plan d'épargne retraite. Dès notre majorité nous pouvons déjà épargner pour nos vieux jours. Plus on commence tôt et mieux c'est. Vous pouvez définir avec votre assureur la somme que vous allez déposer tous les mois et l'augmenter au fil des années. Vous profiterez de votre capital qu'à l'âge de la retraite, sachez que vous pouvez retirer cette épargne dans des cas très particuliers (en cas d'accident de la vie, perte d'emploi, surendettement, décès du conjoint, liquidation judiciaire…) Ce contrat n'est pas un nouveau revenu c'est un complément de revenu à la retraite.

Une fiscalité intéressante pour le nouveau P.E.R ?

Les bonnes nouvelles : Dans le cadre d'un premier achat immobilier vous pouvez retirer de l'argent sur ce placement uniquement pour l'achat d'une résidence principale. Vous pouvez aussi déduire les sommes placées sur votre P.E.R, attention il y a des subtilités , votre capital sera imposé à sa sortie il faut bien comprendre le mécanisme. Soyez attentif aux frais de fonctionnement de votre P.E.R. Pour écouter l'émission c'est ici