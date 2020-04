Le p’tit local fermier ouvre ses portes à Creysse

la CAB (la communauté d'agglomération bergeracoise) a mis en place un programme d'excellence alimentaire afin de développer la filière bio et locale. Dans cet esprit serein plusieurs agriculteurs bio se sont installés, mais voila la crise du covid-19 empêche les paysans fermiers d'écouler leurs fruits, legumes, viandes etc... La CAB trés réactive a decidé d'ouvrir ce jeudi 9 avril " le p'tit local fermier " une consommation locale qui séduit le consommateur mais aussi le producteur.

Le p'tit local se trouve à l'entrée de Creysse, 46 avenue de la roque au rond-point de la clinique vétérinaire. Deux retraits par semaine sont proposés, le jeudi de 17h à 19h . Comment ça marche, c'est simple vous commandez jusqu'au mardi précédent le retrait à partir du lien suivant le p'tit local fermier de Creysse ou en composant le 06.18.24.12.81. Un autre retrait le vendredi à partir du 17 avril de 17h à 19h et tous les vendredis suivants : produits bio et locaux via la plate-forme « Manger Bio Périgord » vous commandez jusqu'au vendredi de la semaine précédente par mail: c.jardin@la-cab.fr ou en téléphonant au 06.15.89.52.25. pour le retrait des produits, vous n'aurez pas à descendre de votre véhicule afin de respecter les gestes barrières.