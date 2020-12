Le Pass Orléans de retour pour acheter malin

Il est de retour, le Pass Orléans c’est l’outil indispensable pour acheter malin en 2021. Avec près de 200 partenaires, la seconde édition de ce guide dont France Bleu est partenaire, est le sésame qui vous permettra de négocier des réductions dans tous les domaines ou presque. A une époque où consommer local devient une forme d’engagement, Rudy Cacciola, le créateur de ce guide malin, se veut un acteur de la métropole.

Bien connu sur les réseaux sociaux, cet orléanais a imaginé ce Pass comme une façon de vivre pleinement sa ville. Restos ou clubs de sport, magasins de mode, de services ou adresses gourmandes, avec le Pass, vous faites baisser l’addition et vous êtes un consommacteur averti. Les remises varient mais sont souvent impressionnantes.

Le Pass Orléans vendu 49,90 euros

Commercialisé à 49,90 euros, le Pass est vite amorti. Si l’on en croit Rudy qui a sélectionné avec soins ses partenaires, ce sont près de 1700 euros de bonus garantis. De plus cette année, plein de surprises gratuites viennent compléter les offres du Pass. En cette période où nos commerces traversent des moments bien difficiles et où chacun est un peu plus soucieux de ses dépenses, le Pass Orléans se glissera astucieusement dans la liste des cadeaux tendance. Il ressemble même à votre première bonne résolution pour 2021.

Points de vente et infos pratiques sur www.lepass.com