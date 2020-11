Le télétravail pour les nuls à Toulouse

Dans "la Vie en Bleu" entre 9h00 et 10h00, des idées pratiques pour accompagner votre quotidien en cette période si particulière du confinement. Vos témoignages et questions avec Romain Amalric. Et des invités avec de bons conseils aux côtés d'Alban Forlot.

Le télétravail peut être une belle opportunité d'accompagner les entreprises vers de nouveaux modèles. Nelly Magré.

"Le télétravail pour les Nuls" est sorti chez First Edition. La co-auteure Nelly Magré, coach du changement, est l'invitée de "La vie tranquille" à 9h30. Distanciel, collectif, contrats, organisation : les mots clefs utilisés dans notre interview.

Depuis quelques années, nos façons de travailler connaissent de profondes mutations. Nos modes de vie et nos aspirations personnelles et professionnelles nous encouragent à nous tourner vers le télétravail. Allant plus loin que le travail à distance, celui-ci s'inscrit dans le contrat de travail et nécessite une organisation particulière au sein de l'entreprise pour qu'il soit bénéfique pour tous : managers, télétravailleurs et non-télétravailleurs. Découvrez comment :

• Intégrer les éléments contractuels du télétravail

• S'adapter à ce nouveau mode d'organisation de travail

• Maintenir un bon fonctionnement collectif dans son équipe

• Continuer à bien manager un collaborateur qui n'est pas 100 % de son temps de travail au bureau.

9h / 9h30 : Vos questions à Romain au 05.34.43.31.31.

Merci à vous pour vos questions sur le confinement, Mode d'Emploi. Norbert en Aveyron nous a parlé de ses difficultés à retourner à Marseille. Ce matin nous avons aussi écouté le témoignage de Hayat de Toulouse qui a contracté la Covid en mars dernier. Les confinements successifs procurent des sensations de déprimes pesantes. Si vous avez besoin de parler, pouvez joindre par exemple La Croix Rouge Ecoute : 09.70.28.30.00. Ou des structures comme SOS Amitié Toulouse. Pour ceux qui se sentent isolés en télétravail, vous pouvez joindre des psychologues pour les télétravailleurs : 0.800.13.00.00.

Pour joindre Romain : romain.amalric@radiofrance.com