Les associations Crésus pour faire face au surendettement

Les associations CRÉSUS aident les personnes surendettées, et généralement toute personne ayant des problèmes financiers. Elles reçoivent, écoutent, conseillent, et apportent un soutien personnalisé en matière budgétaire, juridique, et parfois psychologique. Notre invitée: Madeleine Hiton

Madeleine Hiton, est Présidente de l’association Crésus Gironde. Isabelle Wagner reçoit Madeleine Hiton dans "La vie en Bleu le mag" pour évoquer les problèmes de surendettement par exemple et comment avec l'association Crésus il est possible d'envisager de sortir du cercle vicieux.

En cas de problème financier , la première étape avec "Crésus"

L’association CRESUS, vient en aide aux personnes en difficultés financières ou en situation de surendettement. Elle est née en Alsace il y a 25 ans et s’est transformée en Fédération nationale, pour aujourd’hui devenir un réseau regroupant de nombreuses autres associations en France. En quelques années, l’importance de l’association s’est vue décuplée devant la montée des difficultés financières croissantes des français et la prolifération des offres de crédits. Madeleine Hiton explique ce qu'il se passe dès lors qu'on a décidé de faire appel au service de Crésus.

"Quand on vient nous voir, on vient pour partager un problème et de ce fait la on n'est plus tout seul à se battre avec les difficultés" Madeleine Hiton Président de Crésus Gironde

Le logement, première chose à préserver quoi qu'il arrive

Tout le monde n’a pas la chance de recevoir son salaire chaque mois quelles que soient les circonstances. De nombreux Français que le Covid-19 a mis au chômage partiel ou a privé d’activité en indépendant verront leurs ressources chuter d’un coup. La priorité des priorités reste le logement.

"Le premier réflexe est de prendre contact avec son propriétaire. la discussion est toujours à privilégier" Madeleine Hito

Les dossiers de surendettement

A l'heure actuelle, il existe 24 associations de surendettement CRESUS qui travaillent dans le même but d'aider les particuliers se trouvant dans la spirale du surendettement.

L'association de surendettement CRESUS est composée d'environ 570 bénévoles mettant leur expertise au service des particuliers en situation de surendettement.

Ces bénévoles sont composés en majorité de cadres bancaires à la retraite ou en activité ainsi que d'avocats. Cresus existe à Bordeaux Bastide, Coutras, Libourne, Langon, Villenave d'Ornon, Andernos

