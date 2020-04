Les bibliothèques de la région solidaires pendant le confinement

Pendant le confinement, les bibliothèques et médiathèques de notre région sont solidaires et nous offrent des accès gratuits à leurs services.

Que vous soyez ou non, des habitués des bibliothèques et médiathèques de notre région Occitanie, Pyrénées Méditerranée, de nombreuses médiathèques vous proposent une accès libre et gratuit temporaire pour accéder et découvrir les différents catalogues culturels qu'ils proposent en temps normal à leurs abonnés.

Il en va pour certaines de la mise à disposition d'E-books, de films, de documentaires ou de musique, à Montpellier par exemple, mais aussi pour d'autres d'accès à la presse quotidienne nationale et internationale comme à Toulouse avec un choix de 7000 titres dans 100 pays en 60 langues.

D'ailleurs vous pouvez aussi apprendre les langues sur certaines avec les langues Européennes, Anglais, Allemand, Espagnol et Italien.

Et puis par ce que le confinement, pour certains, c'est aussi l'occasion d'enrichir ses compétences, quelles soient professionnelles ou bien personnelles, vous pouvez aussi accéder à des milliers d'heures de formations en vidéo, les fameux "tutos " créés par des organismes de formation professionnelle.

Si vous n'avez pas encore essayé, voici ci-dessous un liste non exhaustive des principales, bibliothèques et médiathèques de la région, qui vous proposent leurs services gratuitement pendant ce confinement :

Bibliothèque de Toulouse

Bibliothèque de Perpignan via le réseau : résolu

Médiathèques de Montpellier 3M

Les bibliothèques de Nîmes

Médiathèques de Montauban

Bibliothèques du Grand Cahors

Bibliothèque de Villefranche de Rouergue