Les Grandes grandes vacances : la seconde guerre mondiale et l'occupation à hauteur d'enfants

C'est son fils aujourd'hui qui lui a glissé à l'oreille cette idée de chronique, Geraldine Mayr vous nous parlez d'un dessin animé qui raconte la seconde guerre mondiale et l'occupation à hauteur d'enfants.

La chronique Télé du 29 mars 2020 Copier

Oui et la preuve que les enfants sont malins, c'est comment mon fils du haut de ses 7 ans et demi m'a convaincu de jeter un œil sur ce dessin animé. Un matin après les devoirs il m'a dit “Maman quand tu fais la maitresse, on fait beaucoup de français et de maths mais pas beaucoup d'histoire et de géographie”. Et il a raison, alors je m’apprêtais à aller chercher mon encyclopédie, mais il m'a dit “Maman j'ai une autre idée, tous les jours à 13h05 sur France 4, il y a les grandes grandes vacances”. Oui mon chéri ? Et c'est quoi le rapport avec l'histoire et la géographie ? “Bah les grandes grandes vacances c'est l'histoire de Colette et Ernest , le papa il fait la guerre, la maman est malade alors ils vont chez leurs grands-parents en Normandie, et leurs grandes vacances vont durer 5 ans.”

J'ai regardé avec lui un premier épisode et il a raison, c'est très bien fait et très instructif. Ils ont trouvé les bons mots pour parler de cette page d'histoire. Parachutés à la campagne, un monde qui leur est totalement étranger, Ernest et Colette découvrent une nouvelle vie loin de leurs parents. Ils vont devoir trouver leur place parmi les enfants du village et composer avec les inquiétudes des adultes. Ils seront également confrontés à l'exode, à l’Occupation allemande, aux réquisitions, aux privations, à la perte d’êtres chers. Ils vont grandir, résister à leur manière et s’adapter alors que tous leurs repères sont bouleversés. quelques uns des autres personnages, Durand, un collaborationniste, détesté de tout le village ; Hépin, l'instituteur et chef du réseau de la résistance de Grangeville appelé Épervier ; Otto, le soldat allemand sympathique ; Rosalie , une juive qui fuira avec l'aviateur anglais Douglas ; sans oublier Gadoue, le cochon de Colette. Et Chaque épisode est suivi d'un documentaire animé d'une minute avec les souvenirs d'une personne qui était enfant à cette époque et dont le témoignage a nourri l'écriture de la série.

Les grandes grandes vacances diffusés sur France 4 du lundi au vendredi à 13h05, ça marche en replay aussi.

Et j'ajoute, Ségolène, que si vos enfants en veulent plus, sur lumni.fr, vous trouverez un jeu d’aventure en quatre épisodes, de type Professeur Layton. Le joueur incarne à tour de rôle, Ernest et Colette, les deux principaux personnages de la série. L’objectif est d’obtenir des indices, de récolter des objets pour débloquer des étapes du jeu ou encore de résoudre des mini-jeux de réflexion, et grâce au journal de bord, vos enfants auront accès à des faits historiques expliqués.