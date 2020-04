Les démarches notariales à l'heure du Covid-19

40% des français travaillent actuellement en télétravail. Les notaires ne sont pas épargnés par cette mesure de travail exceptionnelle. Pendant cette période les notaires doivent adapter leur travail en fonction des prérogatives adoptées. Les délais initialement prévus peuvent être prolongés en matière de vente et d'achat de bien et d'obtention de crédit. En cas d'une vente pendant la période de confinement, il est possible de décaler la date de quelques semaines. Vous pouvez aussi officialiser une vente ou un achat en donnant une procuration à votre notaire qui vous permettra de signer les documents de la vente de manière électronique.

Pendant le confinement de nombreuses règles notariale sont changées comme l'explique François Xavier Bousquet, notaire à Bayonne, au micro France Bleu de Stéphane Claverie.

François-Xavier Bousquet, notaire à Bayonne présente les changements dans les démarches pendant la crise de Covid-19 Copier

Que faire en cas de décès d'un proche ?

En cas de décès et en cas d'une vente de l'habitation du défunt, il est recommandé de demander un acte de décès par mail aux pompes funèbres et de transmettre ces justificatifs au notaire. La version numérique de l'acte de décès ne remplace pas la version papier, mais vous permettra de prendre de l'avance dans le dossier. Vous fournirez les justificatifs officiels à l'obtention de ceux-ci.