Les nouveaux véhicules électriques individuels en Touraine : chaud devant !

Tours, Indre-et-Loire, France

Elles ont envahi nos trottoirs et nos pistes cyclables : les trottinettes électriques ont le vent en poupe !

Face à la montée en puissance de ces nouveaux véhicules électriques individuels (NVEI), un décret d’octobre 2019 réglemente leur utilisation.

Pour y voir plus clair, rien de plus simple : si vous hésitez à acheter une trottinette, posez-vous la question de l’usage que vous en ferez. Cela vous aidera à déterminer le modèle dont vous aurez besoin, selon des critères de taille, poids, autonomie, maniabilité et options disponibles.

Il en va de même pour les gyroroues et gyropodes, qui respectent d’ailleurs la même réglementation. Autrement dit, on roule à 25km/h maximum sur les voies cyclables, ou à défaut sur la chaussée (sur les voies limitées à 50km/h), ou dans les aires piétonnes à 6km/h maximum.

De nuit, les équipements réfléchissants sont de rigueur, et bien sûr on fait jouer son assurance responsabilité civile en cas d’accident.

Quant au bon vieux vélo, électrique ou non, on le choisit avec tout autant de soin, et il reste lui aussi un véhicule à part entière. Dans tous les cas, on respecte donc le code de la route tout en se déplaçant au grand air.