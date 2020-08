Les perturbations estivales sur les routes du Loiret

- A Saran, sur la D197 et la D702 (derrière le centre commercial Cap Saran), on remplace les luminaires vétustes : circulation alternée jusqu’au 28 août

- Sur la Tangentielle, (la D2060), entre Orléans et Fleury les Aubrais : réfection de la chaussée des 4 voies : circulation alternée jusqu’au 21 août

- A Saint-Cyr-en-Val, (D126, route d’Orléans et D108, rue de marcilly), pose de poteaux télécom : rétrécissement de voies jusqu’au 14 août

- De Saint-Cyr-en-Val à La Ferté-Saint-Aubin, réalisation de tranchée et pose de fourreaux sur la D2020 : Circulation alternée jusqu’au 21 août

- Orléans Sud :

o Pour le confort et la sécurité des usagers du tramway, Orléans Métropole réalise des travaux de réfection de la voie ferrée du tram, au carrefour des avenues Alain Savary et Dauphine jusqu’au 28 août 2020 de 6 heures à 22 heures.

o Travaux d’assainissement avenue du Champ de Mars. Quelques gênes ponctuelles pour la circulation pourraient être rencontrées pendant les travaux jusqu’en novembre

o Travaux sur la ligne A du tramway, au niveau du carrefour des avenues Alain Savary et Dauphine. La ligne A sera interrompue entre les stations Tourelles-Dauphine et CHRO pendant les travaux. Des navettes de substitution gratuites sont mises en place durant cette période. La circulation est interdite au niveau de la zone d’intervention. Des itinéraires de déviation sont mis en place le temps du chantier. Fin du chantier, 28 août.

- Orléans la Source :

o Orléans Métropole mène des travaux de réfection de voiries rues Picasso, Cassin, Macarel (entre les rues Cassin et Picasso) et dans certaines venelles. Les travaux devraient se terminer vers le 20 août. Les rues concernées par les travaux seront interdites à la circulation mais l’accès sera maintenu pour les riverains le temps du chantier, le stationnement sera interdit au niveau des zones d’intervention et le système de collecte des déchets ne sera pas modifié pendant les travaux.

o Des travaux de réaménagement de la plateforme tramway, compris entre la place de l’Indien et la rue Romain Rolland, sont prévus jusqu’au 5 septembre 2020. Ces travaux permettront l’engazonnement de la plateforme tramway à l’automne 2020. Dans le contexte sanitaire actuel, et afin de vous informer au mieux des travaux, vous pouvez consulter le projet sur http://www.orleans-metropole.fr/1689/suivi-des-projets-et-travaux.htm. L’avenue ne sera pas accessible aux véhicules mais les accès piétons seront maintenus.

- Orléans Centre :

o A Orléans, travaux d’enfouissement des réseaux, de rénovation de la chaussée, des trottoirs et de l’éclairage public des rues du Puits Saint Laurent, Drufin et Sous les Saints. Ces travaux sont réalisés rue par rue. Ils s’achèveront à la fin de l’année.

o Travaux d’entretien sur la ligne B du tramway, Place Sainte-Croix / rue Jeanne d’Arc à Orléans. Des travaux de remplacement des pavés et des bordures. La circulation au carrefour de la place Sainte-Croix et de la rue Jeanne d’Arc est interdite pendant les travaux. L’accès pour les riverains, les livraisons et les véhicules de collecte des déchets est maintenu pendant les travaux. Fin prévue : le 21 août.

o Son et lumière "Jeanne, la force de l’âme" sur la Cathédrale Sainte-Croix : Les projections nécessitent des modifications de circulation et de stationnement : la circulation sera coupée et le stationnement interdit tous les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis de 21h30 à 1 heure : sur le haut de la rue Jeanne d’Arc (tronçon Sainte-Croix / Saint-Eloi), rue Paul Belmondo (au niveau du Musée des Beaux Arts), place Sainte-Croix et rue Saint Pierre Lentin, la borne d’accès (entrée et sortie) à la rue Parisie restera en position relevée.

o Travaux d’entretien sur la ligne B du tramway, carrefour rue du Grenier à sel, rue des Carmes : réfection du revêtement ; Pendant la durée des travaux, le carrefour des rues des Carmes et du Grenier à Sel sera fermé. La partie Sud de la rue du Grenier à Sel est mise en impasse. La circulation est réservée aux riverains et aux livraisons. L’accès à la rue Henry Roy pour les riverains se fait par la rue Porte Madeleine. Par ailleurs, le parking des Carmes est inaccessible le temps des travaux. Les abonnés sont invités à se rapprocher d’Orléans Gestion qui se chargera de leur proposer une solution alternative de stationnement. Enfin, les véhicules de collecte ne pouvant accéder à la zone concernée par les travaux, un point de collecte temporaire est mis en place à l’angle des rues du Grenier à Sel et des Carmes. Fin des travaux : 18 août

- Orléans Est :

o Travaux rue des Cordiers : travaux de réfection des caniveaux cassés et descellés. Fin des travaux, aux environs du 23 août

o Travaux de requalification de la rue Lavedan : enfouissement des réseaux, renouvellement des canalisations d’eau et du réseau électrique moyenne tension, rénovation de la voirie et des trottoirs. Fin prévisionnelle des travaux : mi-septembre.

- Orléans Nord :

o Requalification de la rue et de la place des Blossières, de la rue et de la venelle de la Suifferie : travaux d’assainissement, enfouissement des réseaux, reprise de la chaussée et des trottoirs en enrobé, plantations d'arbres. Fin des travaux : automne 2020

o Travaux rue Georges Landré (ZAC de la Fontaine )

Ces travaux d’aménagement portent sur : la création d’espaces verts, de trottoirs, d’espaces cyclables et de stationnements, la pose d’éclairage public et de mobilier urbain, la mise en œuvre des revêtements définitifs.

- jusqu’à début septembre : réalisation des trottoirs et stationnements aux abords du parc de l’étuvé et face au gymnase

- du 7 au 30 septembre : aménagement des trottoirs aux abords du collège

- octobre : réalisation des enrobés

- novembre/décembre : plantations