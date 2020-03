Les programmes éducatifs de France Télévision

Une maman coincée chez elle avec un petit garçon de 7 ans : Geraldine Mayr, Martin a le droit de regarder la télé ?

Oui et Celui qui un jour a dit que la télé ramollissait la cervelle de nos enfants n'a jamais été confiné, ou n’a jamais eu d’enfant ! Là, desolée pour le développement intellectuel de nos jolies têtes blondes, mais si la télé tombe en panne, à coup sûr on sera quelques-uns à sauter du balcon !

Et en plus la télé intelligente c'est possible, c'est notre meilleure alliée pour tenir le coup, à condition de zapper sur la bonne chaîne. Remercions France télévisions qui ouvre largement ses antennes à l’école et la culture

À compter de lundi :

France 4 modifie toute sa programmation de journée pour diffuser en direct des cours dispensés par des professeurs de l'Education Nationale pour répondre à la mission "Nation Apprenante".

Dans le détail, du lundi au vendredi :

9h - 10h pour les CP - CE1 : 30 min de lecture - 30 min de maths

11h - 12h la maison Lumni pour les 8-12 ans et plus spécifiquement pour les CM1 - CM2

14h - 15h pour les collégiens : 30 min de français - 30 min de maths

15h - 16h pour les lycéens (notamment les premières et les terminales) : 1h de Français, Maths, Histoire-Géo, Anglais ou Philo

Et le mardi soir en prime time pour les collégiens et lycéens : Entrée en matière, une nouvelle case de documentaires historiques.

Qu’est-ce que Lumni, pour ceux et celles qui ne connaissent pas ?

C'est la plateforme éducative de l’ensemble de l’audiovisuel public. Dans le même genre on peut trouver Okoo, la plateforme divertissante à destination des enfants et France TV Slash, l’offre numérique dédiée aux jeunes adultes. Et tout ça est disponible à toute heure depuis son canapé grâce au numérique !

Et sinon pour les plus grands ?

Quelques changements aussi pour vous tenir compagnie via le petit écran. Tous les mardis en prime time, un numéro d'Enquête de santé animé par Michel Cymes, Le médecin préféré des français. Dans sa bouche tout est toujours plus clair, alors Peut être que grâce à lui, celles et ceux qui n'ont pas encore compris le sens de confinement vont comprendre !

Tous les jours de la semaine sinon, France 2 proposera, après le journal de 13h, un film patrimonial français. Lundi tous devant Jean de Florette et mardi devant Manon des sources. Et Tous les lundis en prime time, France 5 reprend sa case Place au cinéma. Tootsie, lundi 23 avec Dustin Hoffman. Une comédie qui combine à merveille rire et émotion.

Voilà en quelques mots comment regarder la télévision sans finir idiot. Et sinon vous écoutez la radio c'est bien aussi !