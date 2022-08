Les stations services les moins chères du 06

Nice

Si vous êtes dans les grandes villes, évitez les petites stations de l'hyper-centre. A Nice par exemple, les moins chères sont le Leclerc Saint-Isidor et le Carrefour Lingostière. Dans les deux cas, comptez 1.83 le litre de gazole et cinq centimes de moins pour le sans plomb 95.

Littoral ouest

Vers l'ouest du département, les stations essences les moins chères sont celles du groupe Casino. Vous en retrouverez au Cannet et à Mandelieu-La-Napoule. A quelques centimes près, les relais TotalEnergies d'Antibes et de Mougins présentent des prix presque aussi alléchants. Dans cette zone du département, l'essence 95 sans plomb ne dépasse les 1.74 le litre en ce moment, bien loin des 2 euros et quelques d'il y a quelques semaines !

Littoral est

Concernant les petites communes du littoral-est comme Villefranche-sur-Mer, Beaulieu-sur-Mer et ce jusqu'à Cap d'Ail, les stations essences les plus avantageuses en ce moment sont l'hypermarché de la trinité d'Auchan, mais si vous souhaitez plus de proximité, les relais Total Energies reste les plus proches et n'abordent pas de prix au litre excédant les 2 euros.

Haut et moyen-pays ouest

Dans les hauteurs du pays niçois ouest, comme à Carros, Colomars ou Gattières, c'est Intermarché qui propose les prix les plus intéressants, comptez 1.77 le litre de 95 sans plomb et 1.89 pour le gasoil.

Haut et moyen-pays est

Du côté de Drap, de la Trinité et de Cantaron, l'hypermarché Auchan affiche à la pompe 1.75 pour le 95 sans plomb et 1.85 pour le gasoil.