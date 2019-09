Les Tendances et Bons plans en Touraine d'Emilie Mendonça.

Tours, Indre-et-Loire, France

En Touraine, nous avons des magasins originaux où la créativité s’exprime aussi bien dans l’assiette que dans le concept. Ni 100% boutique déco, ni 100% bar ou restaurant.

Le STAND 17, situé au 17 rue du Grand Marché à Tours, trois bons plans en un avec cette boutique:

Clémence est fleuriste, spécialisée en fleurs séchées, Alexandre est antiquaire et on peut déguster une boisson fraîche grâce à un service « buvette ».

STAND 17 - Du mardi au samedi 10h-18h30 – Instagram stand.17

Et si on veut faire un peu plus que boire un thé, et manger un bon petit plat ? Direction NANZA, rue Blaise Pascal à Tours.

NANZA c’est avant tout une boutique d’art dans laquelle on peut manger entouré d’œuvres. d'art, mais ne cherche pas à être restaurant à part entière. d’ailleurs seulement 17 couverts, uniquement de 12h à 18h (pas de service le soir). réservation vivement conseillée).

Et puis Il y a un entre-deux à découvrir avec le ZEMPI rue de la Scellerie à Tours.

Karine y propose un bar et de bons petits plats faits maison, à déguster dans une déco contemporaine très tendance. Et là aussi, on peut acheter le mobilier d’ailleurs, vous avez la carte des boissons et petits plats, mais aussi une carte du mobilier.

Le ZEMPI page Facebook lezempi.