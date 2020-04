Les trucs et astuces de Catherine Frcutus : bien faire mûrir ou conserver vos fruits

En cette période, nos habitudes changent et notre manière de consommer certainement aussi ! Pourtant, les bons fruits et légumes de saison arrivent à grands pas. Mais c’est aussi de plus en plus compliqué de les trouver mûrs à point.

Alors, autant se souvenir de quelques astuces sans âge pour bien les faire mûrir ou pour les conserver.

Qu’il s’agisse de fraises, d’abricots, de pêches et même de tomates, pour les faire mûrir, mettez-les bien à plat, en une seule couche, dans un sac de papier kraft (les marchands de légumes en ont et les supermarchés s’y mettent aussi). Percez-le de quelques petits trous (avec cure dents par exemple et sans piquer les fruits bien sûr) ; fermez le sac en le repliant bien, et laissez-le, sans le bouger, à température ambiante. Chaque jour, vérifiez le mûrissement et sortez ceux qui sont à point.

Une autre méthode qui fonctionne également très bien : si vous les entreposez dans un sac en papier kraft en compagnie d’une pomme, eh bien, figurez-vous qu’ils mûriront très vite, sans pourrir.

Et pour les conserver plus longtemps ?

Déjà, on ne mélange pas des fruits et des agrumes dans une même corbeille, au risque de voir les agrumes faire pourrir les autres fruits (pommes, poires, etc.)…

Et aussi : pour conserver les fruits plus longtemps à température ambiante, il suffit d’ajouter quelques bouchons de liège coupés en deux dans le panier à fruits. En plus, ce simple geste éloignera les moucherons et autres insectes indésirables surtout si, en plus, vous placez une petite coupelle remplie de vinaigre à côté de la corbeille !

Et pour conserver les asperges ?

Il est préférable de les acheter fraîchement ramassées. Pour les conserver crues un ou deux jours, on les enveloppe dans un torchon humide, et on les place dans le bac à légumes du réfrigérateur. Une fois cuites, elles doivent être consommées dans la journée…. et dégustées tièdes, elles sont encore meilleures!