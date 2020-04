Les trucs et astuces de Catherine Fructus : comment enlever les taches de fraises ?

La saison des fraises est bien là, celles de notre région sont délicieuses et en plus, elles sont très bonnes pour la santé. Oui mais voilà… les taches sont bien évidemment inévitables. Catherine Fructus vous livre ses trucs et astuces.

La méthode la plus simple (et particulièrement efficace, pour toutes les taches d'ailleurs) : on fait couler un filet d’eau froide sur la tache pendant 1 minute, en frottant délicatement et ensuite : savon de Marseille. On laisse quelques minutes, on frotte, on rince et voilà !

Et aussi…

Sur un tissu de coton blanc ou un linge délicat, c’est savon de Marseille, citron pressé ou vinaigre d’alcool.

Sur un tissu de couleur en fibres naturelles, vinaigre blanc ou citron devraient aussi faire l’affaire à condition de bien rincer et de laver immédiatement après.

Sur du cuir, on mélange du vinaigre et du lait entier.

Sur du carrelage, c’est eau de javel à peine diluée.

Sur du lino, de l’alcool à 70°.

Eh voilà… on est fin prêt. On va pouvoir se régaler avec les bonnes fraises de Carpentras sans avoir peur de faire des taches !

