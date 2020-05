Les trucs et astuces de Catherine Fructus : détacher du linge très sale

Pour détacher du linge très sale, avant lavage, on le laisse tremper environ 30 minutes dans une bassine d'eau additionnée de 2 ou 3 cuillères à soupe de cristaux de soude. On emploie de l'eau chaude pour le linge en coton et froide pour le linge délicat. Ensuite, on rince et on lave comme à l’accoutumé.

On peut aussi fabriquer un formidable produit ménager en faisant dissoudre 2 cuillère à soupe de cristaux de soude dans 75 cl d’eau chaude. On ajoute ensuite 2 cuillère à soupe de savon noir, on mélange et on conserve en bouteille bien bouchée.

Ce produit écologique et économique est parfait pour nettoyer les sols en carrelage ou en terre cuite, la cuisine ou la salle de bain…

Alerte info : on ne doit pas l’employer sur les sols cirés et le linoléum !