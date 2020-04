Les trucs et astuces de Catherine Fructus : deux produits maison pour le lave-vaisselle

Les cristaux de soude nous rendent aussi les meilleurs services pour entretenir les canalisations ou pour fabriquer nos lessives écologiques. Et dans la cuisine, ils sont d’un grand secours quand on doit récurer des plats très sales, nettoyer le four, les plaques de cuisson ou l'évier...

Mais attention quand-même : on ne doit pas les utiliser sur les surfaces en aluminium, sur les plaques à induction ou en vitrocéramique et on se protège avec des gants car parfois ils peuvent être irritants pour la peau.

En fait, les cristaux de soude sont utilisés dans un grand nombre de produits d'entretien vendus dans le commerce puisque leur pouvoir détachant est connu et reconnu depuis bien longtemps !

Et figurez-vous qu’on même s’en servir pour fabriquer des tablettes pour le lave-vaisselle.

Tablettes pour lave-vaisselle

Comment on fait ? C’est très facile ! On mélange délicatement et longuement :

50 g de cristaux de soude

50 g de bicarbonate de soude

50 g d'acide citrique

50 g de gros sel de mer non traité

Facultatif : 10 gouttes d’huile essentielle de citron ou de thym

Quand tout est bien mélangé, on incorpore lentement et petit à petit 1 cuillère à café d’eau de source en remuant bien. Attention, ça mousse et c’est normal ! A ce stade, on doit bien vérifier la consistance et ajouter toujours très doucement de l’eau jusqu’à obtenir une pâte homogène (style boule à pain). Si on ajoute trop d’eau, les tablettes ne sècheront pas.

On verse alors le produit dans un bac à glaçons ou des petits moules, on tasse bien pour enlever l’air et on laisse sécher 2 ou 3 jours. Quand nos tablettes ont bien durci, on les démoule et on les stocke dans un bocal en verre et à l’abri de l’humidité.

Et voilà encore un produit naturel qui coûte pas grand-chose et qui est largement aussi efficace que tous les produits vendus à grand renfort de publicité…

Poudre de lavage

A l’arrivée du lave-vaisselle, dans les années 1950, c’était cette poudre de lavage qui était recommandée… Temps de préparation : 5 minutes chrono et comme ça fonctionne parfaitement, ce produit devrait à nouveau reprendre du service au XXIe siècle ! Ingrédients :

120 g d'acide citrique

100 g de borax

50 g de bicarbonate de soude

30 g de sel fin

1 c à soupe de savon de Marseille râpé

15 gouttes d'huile essentielle de thym, romarin ou lavande (anti bactériens)

Mettez tous les ingrédients dans une boîte au couvercle hermétique (pot à confiture par exemple). Bouchez et secouez énergiquement… C’est aussi simple que ça ! Une cuillère à soupe dans le compartiment de la machine. Si l’eau est très calcaire, augmentez la quantité de poudre jusqu'à trouver la bonne concentration. Important. Secouez le bocal avant chaque usage.