Les trucs et astuces de Catherine Fructus : nettoyer des taches d'herbe

Tamponnez la partie tachée à l’aide d’un chiffon imbibé de vinaigre blanc, d’alcool à brûler ou d’alcool à 90°. Un essai préalable sur une partie non visible est conseillé pour les textiles délicats. Lavez ensuite en machine ou à la main.

Petit secret. Savez‐vous que le vinaigre blanc fixe les couleurs ? Donc, pas de décoloration si vous en versez un peu dans le compartiment assouplissant du lave-linge. En plus, votre linge sentira "le propre"!

Et comme il fait très beau, on va sortir les vêtements d’été et peut-être que certains auront quelques taches de moisissure ? Si c’est le cas, frottez avec quelques gouttes d’ammoniaque dilué dans de l'eau puis lavez au savon de Marseille.

Les rideaux, dentelles et autres étoffes semblables seront immergés dans du lait (entier) froid, puis après assez long contact (quelques heures au moins) lavés au savon de Marseille. Recommencez autant de fois que nécessaire car ces taches sont très tenaces (1862).

Rumeur. On conseillait aussi de déposer dans les armoires et les placards de la poudre de moutarde pour empêcher que le linge ne moisisse.