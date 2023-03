Les vertus de la pâquerette de nos jardins : comment l'utiliser

Elle pousse partout et même spontanément dans nos jardins. Les enfants en font des petits bouquets et des colliers. La pâquerette est une fleur étonnante qu'il faut apprendre à connaître.

Le nom latin de la pâquerette est Bellis perennis, la belle vivace. C'est une fleur qui repousse toujours. Dès les premiers beaux jours, on voit l'aperçoit même dans nos jardins.

C'est une plante héliotrope : elle s'ouvre et se ferme avec le soleil. Ses feuilles forment une rosace sur le sol et ses pétales blancs, parfois bordés de rose, sont en fait des fleurs à part entière. C'est une astéracée, sa fleur est en fait une inflorescence.

Les bienfaits de la pâquerette

Christine den Boer est notre guide pour la cueillir pour la consommer. Avec leur petit goût piquant, les fleurs peuvent se préparer comme des câpres avec du vinaigre. En tisane, parce que la pâquerette est efficace en cas de mal de ventre ou pour augmenter l’immunité. Les tisanes peuvent aussi servir dans le cadre d'une cure de détox : plusieurs fois par jour, buvez une tasse de tisane de pâquerette pendant deux ou trois semaines.

La pâquerette contient beaucoup de potassium, bon pour le système nerveux et le système musculaire.

En macérât, la pâquerette adoucit et assouplit la peau. Elle est aussi connue pour ses effets lifteurs. Pour préparer un pot de macérât, il suffit de quelques poignées de fleurs fraîches, de l'huile type tournesol ou olive. Mettre le tout à macérer pendant trois à six semaines dans l'obscurité mais à la chaleur du soleil. Puis filtrer.

La pâquerette est aussi très utile pour désinfecter et stopper les démangeaisons en cas de piqûre d'insecte ou de petit bobo.

La recette de la galette de pâquerette

Cueillir quelques rosaces de pâquerettes et quelques fleurs. Bien laver les feuilles et ôter le cœur un peu dur. Dans un blender, mettre 1/2 oignon, quelques morceaux de carottes et les feuilles de pâquerettes. Bien mixer.

Dans un bol, battre deux œufs avec de la sauce soja. Ajouter le mélange mixé, mélanger. Verser du quinoa cuit dans le bol puis deux ou trois cuillérées à soupe de farine. L'ensemble doit être homogène et pas trop liquide. Saler, poivrer.

Verser la préparation dans une poêle chaude huilée. Laissez-cuire doucement en retournant à mi-cuisson. Servez chaud ou froid.

Bon appétit !

En savoir plus sur Christine den Boer

Christine den Boer est coach et thérapeute (déléguée régionale en Normandie de l'EMCC, European Mentoring and Coaching Council) depuis une dizaine d'années. Néerlandaise, elle a appris le français très tôt et est venue s'installer en France il y a 35 ans. Après avoir travaillé dans l'événementiel, un burn-out l'a amenée à changer de voie. Elle se tourne alors vers le coaching et la thérapie, notamment la sylvothérapie.

Passionnée de nature elle organise régulièrement des ateliers de cueillette et de cuisine de plantes sauvages.

Pour en savoir plus : le site cdbcoaching ou la page youtube de Christine den Boer