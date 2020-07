Logement étudiant, les clefs de la réussite

Depuis 2005, LocService est un site spécialisé dans la location de particulier à particulier à l'année sur toute la France. Grâce à un concept original de mise en relation inversée, ce sont les propriétaires qui contactent directement les locataires, contrairement aux sites de petites annonces classiques. En proposant exclusivement de la location entre particuliers, LocService permet d'économiser tous les frais d'agence.

Panorama du marché étudiant dans notre région avec Richard Horbette, fondateur de LocService.fr :

Panorama du marché locatif étudiant Copier

C’est à Nantes que les logements étudiants sont les plus chères… Comptez une moyenne de 445€/mois pour un studio, Juste devant Angers 380€/mois, Suivi de St Nazaire et La Roche-sur-Yon 370€/mois et Cholet/Saumur 320€/mois.

Déménagement sans soucis © Getty - JGITom Grill

Pour réussir votre emménagement, suivez les conseils de Richard Horbette, fondateur de LocService.fr :

Les conseils essentiels pour réussir son emménagement Copier

