Loire Atlantique : Achetez en ligne près de chez vous avec cette plateforme performante !

La Chambre de Commerce et d'Industrie de Nantes/St Nazaire a ouvert à la fin mars, la plateforme "ma ville mon shopping", une sorte de gigantesque place de marché virtuelle gérée par La Poste, qui regroupe tous les commerçants et artisans de Loire-Atlantique.

Le confinement a changé notre façon de consommer. Cette application se veut une proposition pertinente, le but : consommer localement et permettre de se faire livrer ces produits locaux.

Yann Trichard invité de France Bleu Loire Océan Matin :

Le principe de Ma ville Mon shopping Copier

"Ma ville mon shopping" veut devenir LA référence pour les achats en ligne en Loire-Atlantique. En deux semaines, plus de 700 commerçants du département se sont inscrits et proposent plus de 7 000 produits.

Pour les professionnels : tous les commerçants et artisans peuvent se rendre sur le site afin d’inscrire GRATUITEMENT leur boutique et mettre en ligne les produits qu’ils souhaitent vendre. Autres infos sur le site de la CCI Nantes/St Nazaire :

https://nantesstnazaire.cci.fr/commercants-artisans-optez-pour-la-vente-en-ligne-gratuitement#1

Sinon : https://www.mavillemonshopping.fr/fr

