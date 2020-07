Louez votre voiture à un particulier

Vous n'utilisez pas votre voiture tous les jours ? Vous avez la possibilité de la louer à un particulier. C'est d'ailleurs ce que vous propose Ouicar, une entreprise du web crée en 2012 qui fait le trait d'union entre les offres et les demandes.

Prendre la route des vacances sans être propriétaire du véhicule que l'on conduit c'est possible en louant le véhicule.

Le louer à un particulier est une option récente proposé par Ouicar, société crée il y a huit ans.

Dans la vie en bleu sur France Bleu Loire Océan ce mardi 14 Juillet, Cathy Kerzerho recevait Benoît Sineau le PDG du leader français de ce type de location de voiture.

Très simple de louer une voiture entre particuliers :

Louer une voiture à un particulier comme ça se passe ? Copier

Comment être sur que la voiture que je vais louer est en bon état et que vais pouvoir faire mon trajet en toute sécurité ?

Véhicules vérifiés, notés, assurés. Copier

Il y a d'autres véhicules particulièrement appréciés pour les événements, mariages, enterrements de vie de garçon et de jeune fille et quand les conditions sanitaires sont optimales : les véhicules de collection et autres décapotables.

Plus d’infos sur le site de Ouicar : https://www.ouicar.fr/

