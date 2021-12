Météo : une douceur exceptionnelle en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges

« Ce sera Noël au balcon » selon une analyste de Météo France. Ce jeudi 30 décembre constitue une journée historique pour les Lorrains. Le mercure devrait atteindre des sommets rarement égalés, en cette période de fin de décembre dans l’Est. En Meurthe-et-Moselle, Nancy et Ochey devraient frôler des records. Météo France attend au minimum 12 degrés, bien au-dessus des normales de saison. À la même période, les températures moyennes, oscillent habituellement entre 0 degré en matinée et 5 degrés l’après-midi.

"12 degrés, du jamais-vu à Nancy"

12 degrés constituent un pic de mercure jamais observé à Nancy depuis 1961, et à Ochey depuis 1989. Dans les Vosges, on attend au minimum 11 degrés. Cette température minimale est la plus haute, jamais atteinte depuis 2006.

Une fin d’année exceptionnellement douce qui s’explique par une masse d’air chaude en provenance des tropiques et des Antilles. Cet air chaud chargé en humidité justifie la récurrence de la pluie dans la région de l’est.

Le réchauffement climatique responsable ?

Doit-on s’habituer à ces douceurs exceptionnelles en plein mois de décembre ? Météo France affirme que le réchauffement climatique renforce ce phénomène de « températures extrêmes ». « Ce changement de climat est plus marqué, d'autant plus que les extrêmes deviennent de plus en plus brutales. »

Un début 2022 exceptionnellement doux

Cette météo printanière, toujours selon Météo France risque de perdurer encore quelques jours. En Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges, ce climat adouci risque de durer jusqu’au 5 janvier, pour retrouver ensuite à un froid lorrain plus traditionnel.