Mode in Touraine, couleurs et tendance Denim pour le printemps

De la couleur pour le printemps

Le printemps n’est plus très loin, et les tendances modes qui l’accompagnent non plus. On voit fleurir la nouvelle collection dans les rayons des magasins. Ces collections qui crient : soleil et douceur. Pour ces deux raisons, nous sommes partis à la recherche de LA tendance de ce printemps 2020. Une tendance qui, c’est certain, saura égayer vos journées. Puisqu’elle sera pastel, pop ou encore acidulé ! Au programme donc : de la couleur, beaucoup de couleur ! Même si les couleurs étaient fort tendance cet hiver, du vert sapin au rose fushia, elles se faisaient bien plus discrètes. Bientôt viendra le moment de ranger les couleurs un peu tristounes de l’hiver au placard, pour sortir nos imprimés, nos pièces en jean, et surtout nos couleurs les moins passe-partout !

PASTEL : En top de cette tendance on retrouvera évidemment les couleurs pastels : du bleu ciel, du rose pâle, ou encore du vert amande viendront sublimer nos dressings. FLASHY : Vert, rose ou encore violet, vous ne passerez pas inaperçus cette année. À l’opposé de la tendance pastel, les couleurs flashy viendront donner du peps à vos tenues. ACIDULÉE : À mi-chemin entre les couleurs pastels et les couleurs flashy, l’acidulé à de quoi vous faire succomber ! Un peu plus flashy que le pastel, mais un peu plus pastel que le flashy : les couleurs acidulées sont le bon compromis pour ajouter de la couleur à votre vie.

La tendance du jean

Intemporel, le jean fait pourtant parler de lui chaque année. Que ce soit en pantalon, veste ou encore chemise, le choix est large et les tendances évolues rapidement au fil des saisons ! Il est le basique de notre garde-robe et sait se réinventer pour toujours mieux se faire aimer. Pantalon le plus vendu et surtout, le plus porté, dans le monde, il ne prend pas une ride. Malgré des dizaines d’années d’existence : le monde change, la mode évolue, mais le jean n’a de cesse d’exister. Aussi appelé Denim, la contraction de « de Nîmes » qui est une toile de coton à armure de serge, il est la pièce phare et iconique de tout vestiaire aussi bien masculin que féminin.

Total look denim : Aujourd’hui on retrouve le jean sous différentes formes, et il n’est pas rare de le voir porté en tenue complète. Mais pas n’importe comment ! Bien porté, le total look denim apportera style et charisme à votre tenue. Le look année 90’s : Les années 90 ont fait leur grand retour dans nos dressings, masculin ou féminin. C’est d’ailleurs LA décennie la plus marquée par le denim. On peut retrouver des coupes à l’apparence vintage mais restylisée au goût du jour. Des coupes plus larges, plus oversize. Des couleurs passées, du gris, et des effets plus travaillés. Le jean retroussé :Il est rare qu’une pièce en denim tombe à la bonne longueur. Vestes ou pantalons oversizes sont souvent bien trop longs au niveau des manches comme des jambes. Et comme les coupes courtes sont très tendances, on n’hésite pas à retrousser.

Tendance mode en Touraine avec Sandie Gaud