Mode in Touraine, le retour du velours côtelé

Indre-et-Loire, France

Après des années d'oubli, le velours côtelé est de nouveau tendance. Un velours sublimé, urbanisé, stylisé. Un velours aux teintes diverses et variées qui revient en force cette année. Il s’invite partout, sur (presque) toutes les pièces de notre dressing. Chez les femmes la tendance est à la jupe, aux robes chasubles ou salopettes, ou encore aux vestons en velours. Aussi bien beige, que rose, ou encore noir ou bleu. Mais également aux pantalons de style rétro vintage, dans des teintes chaudes et réconfortantes tel que le terracotta ou encore le bordeaux. Chez les hommes la tendance sera bien évidemment au pantalon, large et coloré. Avec beaucoup de style, et d’authenticité. Des teintes comme le bleu canard, le camel ou encore le bordeaux n’ont plus aucun secret pour ces pantalons en velours côtelé. Mais bien sûr l’indémodable blazer sera de la partie, ou encore la chemise et cette année, le bonnet.

Et en tant que matière épaisse et robuste, il est totalement en adéquation avec les températures hivernales. Parfait pour rester au chaud avec style. Un style chic, sportswear ou encore décontracté. Il faut jouer et s’amuser avec les matières, avec le velours, pour donner vie à vos tenues. Parce que, oui, le velours peut avoir tendance à alourdir la silhouette. Il faut donc penser à créer un équilibre avec le reste de vos vêtements, de vos tenues, surtout si vous n’êtes pas très grand ou très grande.

Vous l’aurez compris, le velours est partout en ce moment. Pantalons, vestes, jupes, chemises, chapeaux, costumes… pour hommes et femmes ! Il est de nouveau à la mode et est l’indispensable à avoir dans son dressing. Chic, original ou décontracté, il y en a pour tous les goûts et peut être porté à toutes les sauces.

Mode in Touraine une sélection de Sandie Gaud