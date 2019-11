Noël et tendances déco en Touraine

Tours, Indre-et-Loire, France

Dans les magasins comme dans nos centres-villes, ça y est : Noël est en approche !

Pour que l’ambiance à la maison rime aussi avec fêtes de fin d’année, on peut ressortir les vieux cartons de guirlandes et décorations rangées au grenier.

Les couleurs traditionnelles (vert, rouge et doré) passent à travers les modes et tendances. Mais cette année, le blanc, l’argenté et les matières naturelles comme le bois sont aussi au goût du jour. On y ajoute des guirlandes mini-LED ou des petites décorations faites maison, et le salon prend des airs de fête, de manière sobre et discrète.

Et pour ceux qui aiment jouer la carte Noël avec le sourire, l’option ringarde et kitsch est aussi possible : chaussons en forme de rênes ou pulls de Noël plus ou moins moches sont dans les rayons, en attendant la journée internationale du pull de Noël le 20 décembre prochain.

Couleurs traditionnelles ou tendances, option classique ou ringarde : l’essentiel, finalement, c’est de se faire plaisir !