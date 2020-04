Odoa, une application qui révolutionne le tri des photos sur nos smartphones !

Vous avez probablement des centaines et des centaines de photos qui s'entassent dans la galerie de votre smartphone ? Et au moment d'en retrouver certaines, cela peut prendre de longues minutes. Une application, créée par deux frères bretons, se propose de résoudre ce problème !

Illustrator's hands taking photo of work desk in atelier with smartphone, close-up

Alexandre et Clément Baudet sont deux frères originaires de Vezin-le-Coquet, l'un chargé de communication, le second en école d'ingénieur en informatique. Et tous deux planchent depuis des mois sur une application pour iPhone, qu'ils ont trouvé le temps de terminer en cette période de confinement

Simplifier le classement et le tri des photos

"On est partis d'un constat : il est devenu tellement simple de prendre des photos qu'on finit par les accumuler sur son smartphone", explique Alexandre, co-créateur d'Odoa, au micro de France Bleu Breizh Izel. "On se retrouve donc vite avec 3 ou 4 000 photos dans sa pellicule, sans avoir le temps de les trier."

Odoa propose donc, comme son nom l'indique, de trier l'ensemble de ses photos avec un seul doigt. "En glissant le doigt vers le haut, la photo est envoyée vers la corbeille. Et vers le bas, elle est envoyée et classée dans un album", détaille Alexandre.

C'était l'occasion de se tester sur un premier projet et de pouvoir le finaliser"

Une application simple d'utilisation donc, disponible gratuitement seulement sur l'AppStore d'Apple pour le moment. Mais les deux frères ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. "On attend les premiers retours des utilisateurs pour savoir si on sort cette application sur d'autres plateformes. En attendant, on se concentre sur d'autres projets qui ne sont pas en lien avec cette application" ajoute Alexandre.