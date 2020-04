Pendant le confinement, comment joindre un notaire en Franche-Comté?

Wood House Model with question marks - Photos

Depuis le 18 mars, les études notariales sont fermées au public. Néanmoins, n'hésitez pas à joindre votre notaire par téléphone ou par mail si vous êtes inquiet pour un dossier un cours.

D'autre part, une plate-forme nationale est à votre disposition du 1er au 10 avril 2020 pour vous permettre de bénéficier de consultations gratuites et anonymes. Ce sont des conseils juridiques en matière d'immobilier et de droit de la famille et des entreprises.

Les notaires vous écoutent et vous accompagnent; c'est leur ADN.

Appelez le numéro 36 20 (coût d'un appel local) du lundi au vendredi de 15h à 17h, jusqu'au 10 avril.

N'hésitez pas à consulter le site officiel des Notaires de France.

Il y a aussi la page Facebook des Notaires de Franche-Comté.