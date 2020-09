Pensez à dégivrer !

Dégivrer plus souvent c'est augmenter la durée de vie de votre congélateur

Qui ne s'est jamais rendu compte qu'il y avait moins de place dans le congélateur ? Et pour cause le givre s'installe. L'étape du dégivrage est donc très importante pour gagner de la place, mais aussi pour que votre appareil consomme moins d'énergie. Tenez vous le pour dit, le dégivrage se fait régulièrement.

Plusieurs étapes sont nécessaires !

Préparez votre congélateur en le vidant de ce qu'il contient, en trouvant un moyen approprié de conserver vos aliments à bonne température pendant la procédure de dégivrage. Préférez la patience et la fonte naturelle, à l'utilisation d'eau chaude, d'un sèche cheveux ou même d'un couteau. Pensez aussi à protéger votre sol car le givre en fondant va couler et l'eau peut tâcher et abimer certaines surfaces fragiles.

